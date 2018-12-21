Облитая серной кислотой модель Элеонора Кондратюк спустя 19 лет вышла замуж

За свою жизнь девушка перенесла уже более двухсот операций.

На конкурсе красоты «Мисс Сочи» модель Элеонора Кондратюк заняла третье место. Также ей достался приз зрительских симпатий и титул «Мисс очарование». Казалось, что тогда, в далеком 1998 году, перед девушкой открываются прекрасные перспективы. Однако спустя год бандит, которому она в свое время отказала, нанял человека, он вылил на лицо девушки серную кислоту. В итоге за последние 19 лет она уже перенесла свыше двухсот операций.

Кондратюк рассказала, что не так давно она вышла замуж. Ее избранник ученый, доктор биологических наук, генетик. Встреча с ним, как считает Кондратюк, награда за все страдания, что она вынесла за последние годы. Муж во всем поддерживает модель. Заботится о ее здоровье.

Кондратюк отметила, что она не хотела бы говорить имени своего избранника, потому что он не публичный человек. Отметим, что и сейчас Кондратюк борется за свою жизнь. У нее большие проблемы со зрением. Она уехала за границу, где пытается спасти зрение. Очень много времени Кондратюк проводит в Германии. Здесь живет профессор, который в силах ей помочь, сообщает «Комсомольская правда».