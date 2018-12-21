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Облитая серной кислотой модель Элеонора Кондратюк спустя 19 лет вышла замуж

Облитая серной кислотой модель Элеонора Кондратюк спустя 19 лет вышла замуж Элеонора Кондратюк/скрин видео
За свою жизнь девушка перенесла уже более двухсот операций.

На конкурсе красоты «Мисс Сочи» модель Элеонора Кондратюк заняла третье место. Также ей достался приз зрительских симпатий и титул «Мисс очарование». Казалось, что тогда, в далеком 1998 году, перед девушкой открываются прекрасные перспективы. Однако спустя год бандит, которому она в свое время отказала, нанял человека, он вылил на лицо девушки серную кислоту. В итоге за последние 19 лет она уже перенесла свыше двухсот операций.

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Кондратюк рассказала, что не так давно она вышла замуж. Ее избранник ученый, доктор биологических наук, генетик. Встреча с ним, как считает Кондратюк, награда за все страдания, что она вынесла за последние годы. Муж во всем поддерживает модель. Заботится о ее здоровье.

Кондратюк отметила, что она не хотела бы говорить имени своего избранника, потому что он не публичный человек. Отметим, что и сейчас Кондратюк борется за свою жизнь. У нее большие проблемы со зрением. Она уехала за границу, где пытается спасти зрение. Очень много времени Кондратюк проводит в Германии. Здесь живет профессор, который в силах ей помочь, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:
свадьба моделиСочиЭлеонора Кондратюк

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Облитая серной кислотой модель Элеонора Кондратюк спустя 19 лет вышла замуж
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