Павел Прилучный не перестает восхищаться женой даже после семи лет брака

Актер одарил жену комплиментом в соцсети.

Павел Прилучный стал широко известен благодаря роли в сериале «Мажор». В его копилке уже около 40 работ в сериалах и фильмах. Во время съемок «Закрытая школа» он познакомился с актрисой и моделью Агатой Муцениеце. В 2011 году они тайно поженились. Через два года у них родился первенец Тимофей, а в 2016 году жена Прилучного родила второго ребенка — дочь Мию. Многие считают их идеальной парой, но этим летом супруги с трудом пережили кризис в отношениях. Оказалось, что актер неделю жил в отеле и смог помириться с Агатой, только когда пришел забрать оставшиеся вещи.

больше по теме Павел Прилучный рассказал о воспитании своих детей и их характерах Актер признался, что он ни в чем не может отказать двухлетней дочери.

Причиной размолвки стало то, что Муцениеце много работает и отдает своей карьере много сил. Однако им удалось найти точки соприкосновения. Влюбленные даже набили татуировки в виде колец как символ вечной любви. На днях Прилучный снялся в фотосессии со своей женой. На снимках он позирует в смокинге и с бабочкой, а его избранница – в синем шелковом платье с глубоким декольте. В кадре Агата обнимает супруга. Оказалось, что даже после семи лет брака актер не перестает восхищаться своей возлюбленной. Он адресовал ей комплимент в соцсети под совместным снимком. «Моя грация!» — написал Павел.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие считают, что Прилучному повезло с супругой, так как не каждая женщина сможет ужиться со знаменитостью. «Какие вы классные! Счастья вам!», «Вы просто созданы были друг для друга», «Очень здорово, когда звездная пара умеет сохранять семью и с такой любовью относиться друг к другу», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что все чаще влюбленные стали показывать своих детей. По словам Прилучного, он строже ведет себя с сыном. Более того, актер заверил, что мальчик унаследовал его характер, а вот Мия пошла в маму.