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Алексей Ягудин нашел виновных в ссорах Загитовой и Медведевой

Алексей Ягудин нашел виновных в ссорах Загитовой и Медведевой Алексей Ягудин/фото: Global Look
Фигурист считает, что всему виной журналисты, которые постоянно раздувают скандалы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что в ссорах между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой виноваты прежде всего журналисты. Именно представители средств массовой информации, как говорит Ягудин, постоянно раздувают скандалы.

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«Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистов девочки ссорятся? Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей, а будем смотреть и исходить из того, что происходит на льду», — отметил спортсмен.

Фигурист также сказал, что сейчас в российском фигурном катании очень высокий уровень конкуренции. Ягудин считает, что это идет на пользу фигурному катанию, сообщает life.ru.

Отметим, что главное противостояние чемпионата страны по фигурному катанию — борьба за победу Загитовой и Медведевой. После провала на этапе «Гран-при» Медведева хочет реабилитироваться в глаза болельщиков и многочисленных фанатов. Между тем главная конкурентка двух девушек, Елизавета Туктамышева, не соревнованиях не выступит. Она подхватила воспаление легких и сейчас восстанавливается.

Алексей Ягудин является одним из самых выдающихся российских фигуристов в истории. Сегодня спортсмен много внимания уделяет своей семье. Он воспитывает двух дочерей, которых фигуристу подарила супруга Татьяна Тотьмянина. Кроме того, Ягудин бесплатно обучает детей фигурному катанию. Он проводит уроки для всех желающих. На телевидении огромной популярностью пользуется его программа «Тает лед». В студию к Ягудину приходят звезды спорта, которые отвечают на самые каверзные вопросы ведущего.

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Тэги:
Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваЕвгения Медведева

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Алексей Ягудин нашел виновных в ссорах Загитовой и Медведевой
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