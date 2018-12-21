Роза Сябитова призналась, что следует советам из книг Дарьи Донцовой

Телеведущая рассказала, что близко общается с известной писательницей.

Роза Сябитова не только ведет передачу «Давай поженимся!» и помогает участникам проекта выбрать себе достойного жениха или невесту, но активно ведет свой блог. Главная телесваха страны делится советами на совершенно разные темы. Иногда она рассказывает и о себе. Недавно Роза показала архивное фото и заявила, что, по ее мнению, до замужества она выглядела привлекательнее. Поклонников только радует тот факт, что знаменитость с ними старается быть откровенной.

На днях Сябитова опубликовала фото с Дарьей Донцовой. Оказалось, что они близко общаются. По всей видимости, писательница заглянула на работу к подруге, когда у нее выдалась такая возможность. «Люблю свою хорошую знакомую, Дарью Донцову. Читаю ее детективы не только потому, что интересны, а за дельные мысли, советы и истины, по которым живу сама. Например, как относится к злобным высказываниям в свой адрес: «Учитесь держать удар… учитесь давать отпор мерзавцам не грубостью, не дракой, а своим вежливым поведением, и продемонстрируйте всем, что вам наплевать на тупые шуточки», — написала сваха.

Пользователи соцсети отметили, что Донцова и Сябитова отлично выглядят. Одни поклонники признались, что тоже читают книги писательницы, а другие отметили, что детективные истории им не интересны. Одна из подписчиц телеведущей поинтересовалась, какой у нее рост, так как она на снимке выглядит ниже ростом, чем Дарья. «Я небольшого роста — 155 см», — ответила Роза. Она также дала понять, что была рада встрече с Донцовой.