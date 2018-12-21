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Мария Кожевникова вспомнила, как ее сын прогонял Деда Мороза из дома

Мария Кожевникова вспомнила, как ее сын прогонял Деда Мороза из дома Мария Кожевникова/Фото: кадр из сериала «Универ»
По словам актрисы, ребенок не любил «странных людей».

Известная актриса, многодетная мама Мария Кожевникова на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась планами на Новый год. В семье у Кожевниковых запланировано уже несколько мероприятий. Родительница с детьми отправится на Кремлевскую елку, затем на каток с новогодней программой. Актриса вспомнила, что когда старшие дети были маленькие, то новогодние представления она устраивала прямо дома.

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«Помню забавную историю, как Максим невзлюбил приглашенного Деда Мороза и все время его прогонял — не очень любил «странных» людей. А сейчас Ваня с Максимом просят пойти уже компанией с друзьями!» — заметила звезда.

«Приезжайте к нам в Брянск! У нас есть красивые места, и на лыжах, и на коньках, на санках, ледянках. Все выходные в тишине и с семьей! Будет супер!», «Очарована я вашей улыбкой», — заметили в комментариях подписчики Марии Кожевниковой.

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Тэги:
Дед МорозМария КожевниковаНовый год

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Мария Кожевникова вспомнила, как ее сын прогонял Деда Мороза из дома
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