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Улыбка, как у мамы: появившуюся на съемках «Голубого огонька» Орбакайте сравнили с Пугачевой

Улыбка, как у мамы: появившуюся на съемках «Голубого огонька» Орбакайте сравнили с Пугачевой Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)
Певица Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами со съемок «Голубого огонька». Сравнивая актрису с ее мамой, поклонники отметили, что с возрастом она все больше становится похожа на Примадонну.

В своем Instagram Кристина Орбакайте опубликовала свежие кадры со съемок «Голубого огонька». Сравнивая 47-летнюю певицу с Аллой Пугачевой, верные почитатели заметили, что с возрастом исполнительница все больше становится похожа на Примадонну: «Улыбка, как у мама», — отметили подписчики. В одном из своих интервью Орбакайте призналась, что в детстве она часто ездила с мамой на гастроли, именно тогда она полюбила сцену и определилась с будущей профессией.

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Помимо успешной певческой карьеры у Кристины есть большая дружная семья: от музыканта Владимира Преснякова-младшего она родила сына Никиту, который не так давно сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. В браке со вторым мужем бизнесменом Русланом Байсаровым на свет появился сын Дени. От третьего супруга, предпринимателя Михаила Земцова, певица родила дочку Клавдию. Кроме того, артистка тесно дружит с бывшим мужем Примадонны отечественного шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым. Все семейные праздники они проводят вместе.

Подписчики Кристины Орбакайте не раз отмечали ее внешнее сходство с Аллой Борисовной. Певица старается поддерживать отношения и с отцом Миколасом Орбакасом.

Поклонники отметили сходство Кристины Орбакайте с Аллой Пугачевой (Фото: Instagram)

«Стала очень похожа на маму», «Улыбка, как у мамы. С возрастом стали больше напоминать Аллу Борисовну. Сходство, как говорится, на лицо! Замечательное семейство», «Кристиночка, вы такая же красотка, как ваша мама!!!», «Да, как же на мамочку похожа!! Красавица», «В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить», «Стильно и очень по-летнему уже! Достойная дочь своей великой мамы», — прокомментировали поклонники фото Кристины Орбакайте, отметив ее сходство с Примадонной.

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Тэги:
Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим Галкин

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Улыбка, как у мамы: появившуюся на съемках «Голубого огонька» Орбакайте сравнили с Пугачевой
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