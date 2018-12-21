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Наоми Кэмпбелл изменила своим принципам и впервые снялась топлесс в рекламе

Наоми Кэмпбелл изменила своим принципам и впервые снялась топлесс в рекламе КП/Михаил Фролов
К 48 годам черная пантера сохранила идеальную модельную фигуру.

Настоящим бумом стала последняя работа модели Наоми Кэмпбелл. В рекламе для Nars она позировала топлесс. Сколько косметическая компания заплатила в рамках этого контракта, неизвестно, однако уже понятно, что немало, судя по тому, что модель изменила своим принципам. До этого модель, конечно, показывала свои прелести для съемок в мужских журналах, однако в рекламе она была категорична, считая, что обнаженное тело только отвлечет внимание потребителя от товара. Но с годами Кэмпбелл, видимо, стала сговорчивее и все же решилась на откровенную рекламную фотосессию.

Фото появились на официальной странице компании в соцсети. На них Наоми предстала в черных трусиках-шортиках и с обнаженной грудью, которую прикрыла длинными, струящимися по телу волосами. В одном модель не изменила себе – она доказала, что в свои 48 лет по-прежнему находится в идеальной модельной форме, на которую могут равняться ее молоденькие конкурентки.

Как известно, рост черной пантеры – 175 сантиметров, объем груди, талии и бедер – 86-61-86. За время своей карьеры она так и не изменила своему любимому размеру — 34 (EU). Несмотря на всеобщее признание ее блестящих параметров, сама она по-прежнему комплексует из-за своего тела, которое не считает идеальным, и признается, что ненавидит съемку в нижнем белье, и уж тем более, не любит сниматься обнаженной.

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Возможно, сохранением идеальной фигуры она обязана тому, что так и не стала пока мамой. Хотя модель признается, что не оставляет мысли о том, что ей пора завести ребенка. При этом она не намерена усыновлять малыша или прибегать к услугам суррогатной матери, надеясь родить ребенка самостоятельно.

Сейчас 48-летняя Кэмпбелл, известная своими многочисленными интрижками, крутит головокружительный роман с 35-летний репером Джозефом Джуниором.

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Наоми Кэмпбелл изменила своим принципам и впервые снялась топлесс в рекламе
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