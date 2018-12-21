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Стильная пара: Пелагея впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Стильная пара: Пелагея впервые за долгое время вышла в свет с мужем Пелагея. фото: globallook.com
Влюбленные посетили премьеру военной драмы «Т-34».

До Нового года остается чуть больше недели. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже активно снимаются в праздничных концертах и передачах, а другие выступают на корпоративах. Для многих артистов декабрь самый сложный месяц в году, так как дома они практически не бывают, проводя круглые сутки на съемках и светских мероприятиях. Даже певица Пелагея перед праздниками стала чаще появляться на публике. Отметим, что у нее нет аккаунтов в соцсетях, поэтому поклонники крайне редко узнают новости из жизни девушки.

В первых числах декабря наставница шоу «Голос» стала гостьей Comedy Club. Она снялась в новогоднем шоу. Пелагея тогда облачилась в алое платье с глубоким декольте, но была одна, без мужа Ивана Телегина. За столом ей компанию составили Полина Гагарина и Анна Седокова. Уже больше месяца артистка не выходила в свет с возлюбленным, но накануне вечером она исправила эту оплошность. Они вместе появились на премьере военной драмы «Т-34».

На этот раз Пелагея облачилась в более лаконичное голубое платье и туфли бежевого цвета. Волосы она предпочла собрать в пучок. Телегин отдал предпочтение серому костюму и белой рубашке. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам и даже обнимались. Пользователи соцсети восхитились парой. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе. «Стильная пара», «Красивые», «Всегда восхищалась стелем Пелагеи», — высказали свое мнение пользователи соцсетей. Напомним, что супруги воспитывает годовалую дочку Таисию. В прессе писали о том, что ради певицы хоккеист оставил в США жену и сына, однако сама Пелагея заявила, что не уводила Телегина из семьи.

фото: instagram.com/pelageya_po_/
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Стильная пара: Пелагея впервые за долгое время вышла в свет с мужем
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