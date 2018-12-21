Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов пообещал жениться после Нового года

Шоумен и его девушка Кристина Ослина уже выбирают платье, кольца и ресторан.

Самый завидный жених телепроекта «Дом-2» вскоре покинет ряды холостяков. Андрей Черкасов, который является одним из самых живучих и известных участников телестройки, объявил о намерении жениться. Причем произойдет это в самое ближайшее время – после Нового года. В интервью Teleprogramma.pro Черкасов признался, что он и его возлюбленная Кристина Ослина уже выбирают платье и кольца, присматривают ресторан и решают другие многочисленные вопросы, связанные с предстоящим торжеством.

«Хочется как можно скорее услышать о том, что я буду папой. Да и вообще, хочется, чтобы в нашей стране росла рождаемость и росло количество счастливых людей!» — заявил 36-летний шоумен.

Планы на новогоднюю ночь у Черкасова давно сложились и они не меняются последние несколько лет. Он и Кристина поедут в загородный дом, где соберутся родственники Андрея.

«С семьей моей сестры (муж, дети), семьей мужа моей сестры, моей мамой, Кристиной – нас будет много. И никаких других вариантов нет – я знаю, что хочу отметить праздник именно так!», — признался он.