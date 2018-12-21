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Бледанс и Бородина привели детей на «Лебединое озеро» Евгения Плющенко

Бледанс и Бородина привели детей на «Лебединое озеро» Евгения Плющенко Эвелина Бледанс с сыном Семой и Ксения Бородина с дочкой Марусей (Фото: Instagram)
Телеведущие вместе со своими детьми побывали на ледовом шоу «Лебединое озеро» с Евгением Плющенко в главной роли.

Ведущая программы «Человек-невидимка» на телеканале НТВ Эвелина Бледанс и ведущая проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Ксения Бородина вместе со своими детьми побывали на премьере ледового шоу «Лебединое озеро», режиссером-постановщиком которого стал российский артист балета Сергей Филин. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном Сашей (Гном Гномыч) исполнит на льду одну из главных ролей. В своем микроблоге Эвелина Бледанс опубликовала фото, на котором она запечатлена с «солнечным» сыном Семой, а Ксения Бородина — со старшей дочкой Марусей. От брака с бизнесменом Курбаном Омаровым у телеведущей дочка Теона.

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Буквально на днях Евгений Плющенко вместе с супругой музыкальным продюсером Яной Рудковской и сыном Сашей появился в студии программы «Вечерний Ургант», рассказав о новой постановке с его участием. Примечательно, что помимо выступления на льду, фигурист также исполнит танцевальную партию на паркете. На балетной сцене с олимпийским чемпионом появится прима Большого театра Ольга Смирнова в окружении двадцати четырех балерин.

«Для меня, как одиночника, это сложно. Но мы поставили. Это интересный опыт. Впервые я буду танцевать и впервые на паркете», — отметил Плющенко. В свою очередь, супруга олимпийского чемпиона уточнила, что они используют сразу две сцены, одна из которых паркетная, переходящая в лед. И у каждого есть дублеры. «Например, Ольгу Смирнову на льду заменит Аделина Сотникова», — добавила Рудковская. Даже маленькому Саше Плющенко нашли дублера. Гном Гномыч будет играть роль маленького принца. «Который потом превратится в большого принца», — заметила супруга Евгения Плющенко, указывая на мужа.

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Тэги:
Евгений ПлющенкоКсения Бородинароссийские телеведущиеЭвелина Блёданс

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Бледанс и Бородина привели детей на «Лебединое озеро» Евгения Плющенко
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