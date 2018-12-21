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Хью Джекман и Джейк Джилленхол высмеяли Райана Рейнольдса в уродливом свитере

Хью Джекман и Джейк Джилленхол высмеяли Райана Рейнольдса в уродливом свитере Райан Рейнольдс в смешном костюме. www.instagram.com
Актеры сделали снимок с коллегой в рождественском наряде.

Сразу два голливудских актера подшутили над известным юмористом Голливуда Райаном Рейнольдсом. Хью Джекман и Джейк Джилленхол надели на него рождественский свитер, в котором он выглядел очень нелепо.

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42-летняя звезда «Дэдпула» поделился забавным кадром сам, выложив его в свой аккаунт в сети. На двух снимках он стоит с грустным видом между актерами Хью Джекманом и Джеком Джилленхолом, которые от души смеются над его жутким бантом на кофе.

Как передает Dailymail, Райан выглядит совершенно подавленным, когда стоит с этой парочкой в отвратительном свитере. Предполагается, что Рейнольдсу сказали, что это будет рождественская вечеринка, где все соревнуются в том, чтобы надеть более уродливую одежду, но пришел в костюме только он, а его друзья надели нормальные вещи.

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Хью Джекман и Джейк Джилленхол высмеяли Райана Рейнольдса в уродливом свитере
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