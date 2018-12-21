НОВОСТИ

Эпатажная и мистическая звезда «Дома-2» Влад Кадони на Новый год закроется в своем доме

Эпатажная и мистическая звезда «Дома-2» Влад Кадони на Новый год закроется в своем доме Влад Кадони с коллегой по "Дому-2" Ольгой Бузовой. Фото: КП/Евгения Гусева
Ведущий популярного проекта признался, что проведет праздник по-семейному.

Влад Кадони удивительно многообразный человек. Помимо своей телекарьеры на ТНТ, где помимо «Дома-2» он участвовал в рейтинговой «Битве экстрасенсов», он продолжает заниматься экзотерикой и делает успешный бизнес. На телевизионную стройку он пришел в 2009 году. В 2011 году он покинул шоу, однако спустя четыре года вернулся в новом качестве. Построение отношений Кадони уже не интересовало, поскольку у него уже появилась любимая девушка, он принял приглашение стать ведущим.

Влад раскрыл свои планы на новогоднюю ночь в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Он признался, что за годы участия в «Доме-2», самым запоминающимся Новым годом для него стал последний. Он и его девушка провели праздник в очень крутой компании.

больше по теме
«Цыганщина!»: Влад Кадони осудил недостойное поведение участницы «Дома-2»Ведущей телестройки был возмущен, что Юлия Романова затеяла драку на площадке. Он полагает, что таких невоспитанных людей следует исключать из шоу.
Ничего особенного не было, по словам Кадони, они пили вино и разговаривали. Но душевный праздник грел ему душу весь год. 2019 год маг и ведущий планирует провести аналогично, закрывшись в своем доме.

«Мы будем дома. Это будет семейный праздник. Поэтому в начале поедем поздравим родственников, а потом дома в узком кругу с друзьями встретим Новый год», — поделился Кадони.
По его словам, для него Новый год – это праздник семьи и любви, когда рядом те, кого ты по-настоящему любишь.

Вам может быть интересно:
Влад Кадони высказался о проекте «Битва экстрасенсов» С Бузовой интересно спорить: Кадони заговорил о работе с ведущими на «Доме-2» Сделавшему ринопластику Кадони «подрихтовали» нос
Тэги:
Влад КадониДом-2Новый год

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эпатажная и мистическая звезда «Дома-2» Влад Кадони на Новый год закроется в своем доме
Интересно?
Поделись с друзьями: