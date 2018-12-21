Эпатажная и мистическая звезда «Дома-2» Влад Кадони на Новый год закроется в своем доме

Ведущий популярного проекта признался, что проведет праздник по-семейному.

Влад Кадони удивительно многообразный человек. Помимо своей телекарьеры на ТНТ, где помимо «Дома-2» он участвовал в рейтинговой «Битве экстрасенсов», он продолжает заниматься экзотерикой и делает успешный бизнес. На телевизионную стройку он пришел в 2009 году. В 2011 году он покинул шоу, однако спустя четыре года вернулся в новом качестве. Построение отношений Кадони уже не интересовало, поскольку у него уже появилась любимая девушка, он принял приглашение стать ведущим.

Влад раскрыл свои планы на новогоднюю ночь в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Он признался, что за годы участия в «Доме-2», самым запоминающимся Новым годом для него стал последний. Он и его девушка провели праздник в очень крутой компании.

Ничего особенного не было, по словам Кадони, они пили вино и разговаривали. Но душевный праздник грел ему душу весь год. 2019 год маг и ведущий планирует провести аналогично, закрывшись в своем доме.

«Мы будем дома. Это будет семейный праздник. Поэтому в начале поедем поздравим родственников, а потом дома в узком кругу с друзьями встретим Новый год», — поделился Кадони.

По его словам, для него Новый год – это праздник семьи и любви, когда рядом те, кого ты по-настоящему любишь.