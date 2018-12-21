Подопечная Евгения Плющенко, фигуристка Аделина Сотникова появилась на съемках клипа на песню «Снегом» в неоновом костюме.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова снялась в клипе «Хора Турецкого» на песню «Снегом». Продюсером видеоролика выступила Сарина Турецкая, а в качестве съемочной площадки был выбран каток. Подопечной Евгений Плющенко предстояло исполнить одну из главных ролей, на льду 22-летняя Аделина Сотникова появилась в неоново-мерцающем костюме, превратив рабочий процесс в ледовое шоу.

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Говоря о дебютных съемках в клипе фигуристка призналась, что у нее были кое-какие сомнения из-за плотного рабочего графика. Однако Аделина все-таки смогла принять участие в новом для нее жанре, попробовав себя в актерском амплуа. «Мы нашли время в наших графиках, и ночью встретились на ледовой арене. На площадке царила дружелюбная обстановка. Сама задумка довольно оригинальная: артисты поют, стоя на льду, а я катаюсь между ними», — приводит «СтарХит» слова Аделины Сотниковой.

Отметим, что премьера клипа на песню «Снегом» запланирована в предновогодние дни. Сама фигуристка призналась, что «зарядилась положительной энергией от ребят». Напомним, что Аделина Сотникова стала первой в российский истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав золотую медаль на Играх-2014 в Сочи в личном первенстве.