Сергей Нетиевский рассказал, какая информация хранилась на его украденном ноутбуке

Экс-директор «Уральских пельменей» надеется, что ворам не удастся получить доступ к важным сведениям.

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский был ограблен в центре Москвы. Злоумышленники похитили у него ноутбук, на котором хранилась важная информация. Стоимость техники примерно сто тысяч рублей.

По словам Нетиевского, машину он оставил всего на несколько часов, а когда пришел к ней, то увидел разбитое стекло. В ноутбуке, по словам звезды, была всякая всячина. В том числе сценарии, договоры, проекты, фотографии. Нетиевский заметил, что это важные для него документы, однако пропажа ценой информации, как он уверяет, не критично. Нетиевский заметил, что ноутбук был на пароле, поэтому он верит, что преступникам не удастся воспользоваться информацией.

Интересно, что в полиции Нетиевскому сказали, что в данном районе часто вскрывают автомобили. Здесь очень много камер, однако, как показывает практика, это не всегда помогает, сообщает портал Ura.ru.

Добавим, что Нетиевский продолжает судебные процессы со своими бывшими соратниками по шоу «Уральские пельмени». Состоялось уже несколько судов, однако в этом деле очень рано ставить точку. Стороны обмениваются чуть ли не еженедельно колкостями в адрес друг друга. У каждого из них своя правда. Нетиевский заявил, что пойдет в этом деле до конца и докажет, что он не брал ни копейки денег у других участников шоу. Все обвинения в свой адрес он называет надуманными. Их цель оклеветать и опорочить его честное имя.