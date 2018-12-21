Ани Лорак заявила, что больше никто не сможет ее «унизить и травмировать»

Певица Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни.

Украинская певица, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале Ани Лорак призналась, что за прошедший год она полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Ни для кого не секрет, что исполнительница подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого она родила дочку Софию.

Еще совсем недавно поклонники певицы полагали, что Ани счастлива в отношениях, однако в своем интервью исполнительница рассказала о том, что ей пришлось распрощаться с иллюзиями. Она перестала ощущать себя жертвой, научилась отстаивать свои интересы. «Теперь же никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать… Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает», — приводит «СтарХит» слова Ани Лорак со ссылкой на «Караван историй».

Всем тем, кто когда-то мог нанести ей обиду исполнительница адресует всего несколько слов: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю». Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей», — добавила певица.

Артистка не сомневается, что представительницы прекрасного пола даже не понимают того, что проводят жизнь «в розовом коконе».