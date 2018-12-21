Ани Лорак заявила, что больше никто не сможет ее «унизить и травмировать»
Певица Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни.
Украинская певица, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале Ани Лорак призналась, что за прошедший год она полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Ни для кого не секрет, что исполнительница подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого она родила дочку Софию.
Всем тем, кто когда-то мог нанести ей обиду исполнительница адресует всего несколько слов: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю». Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей», — добавила певица.
Артистка не сомневается, что представительницы прекрасного пола даже не понимают того, что проводят жизнь «в розовом коконе».
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