Снова не девочка: назван победитель пятого сезона шоу «Танцы»
В этом году наставники проекта «Танцы» старались сделать все возможное, чтобы впервые за пять сезонов победителем шоу стала девочка. Наставник Мигель даже набрал команду только из представительниц прекрасного пола, чтобы увеличить их шансы на победу. Нарушила традиции и Татьяна Денисова. Она хотела взять в свою команду только мальчиков, но в последний момент передумала и приняла одну девушку в виде исключения. А вот Егор Дружинин, как и прежде сделал смешанную команду.
Многие предполагали, что в пятом сезоне победит девочка. Не раз лидерами зрительского голосования становились Юви и Ульяна Пылаева. Но по информации, которая появилась в Сети 20 декабря, обладателем звания лучшего танцора стал 21-летний Алексей Летучий — участник команды Денисовой, об этом сообщает портал «ВПШ». Напомним, что он ранее уже принимал участие в проекте в четвертом сезоне. Летучий приходил на кастинг, но тогда наставники решили, что ему нужно еще набраться опыта. Похоже, что на этот раз молодой человек смог покорить не только наставников, но и зрителей своим мастерством.