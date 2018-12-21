Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос

Спортсмен ведет переговоры о путешествии на космическом корабле.

Инсайдеры уверены, что Дэвид Бекхэм ведет переговоры о космическом путешествии. Он намерен стать первым футболистом, который отправится в космос. Переговоры, по данным источников, секретные.

больше по теме Виктория Бекхэм поразила публику прозрачной кофтой Звезда вышла в свет в простых джинсах, но очень просвечивающей блузке.

Сообщается, что спортсмен «некоторое время размышлял над этим» и похоже, что это может произойти сейчас, когда «космические путешествия становятся более реалистичной перспективой». Кроме того, по некоторым данным, Бекхэм хочет «пнуть мяч», пока он будет находиться в космосе.

Как передает Dailymail, Дэвид «в частном порядке признался, что он очень нервничает» в связи с перспективой попадания в космос. Отмечается, что такие компании, как Virgin Galactic потенциально могут быть готовы отправлять туристов на высоту 360 890 футов «в самое ближайшее время», и они могут быть заинтересованы в том, чтобы отправить футболиста в космос.