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Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос

Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос Дэвид Бекхэм собрался лететь в космос http://www.globallookpress.com
Спортсмен ведет переговоры о путешествии на космическом корабле.

Инсайдеры уверены, что Дэвид Бекхэм ведет переговоры о космическом путешествии. Он намерен стать первым футболистом, который отправится в космос. Переговоры, по данным источников, секретные.

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Сообщается, что спортсмен «некоторое время размышлял над этим» и похоже, что это может произойти сейчас, когда «космические путешествия становятся более реалистичной перспективой». Кроме того, по некоторым данным, Бекхэм хочет «пнуть мяч», пока он будет находиться в космосе.

Как передает Dailymail, Дэвид «в частном порядке признался, что он очень нервничает» в связи с перспективой попадания в космос. Отмечается, что такие компании, как Virgin Galactic потенциально могут быть готовы отправлять туристов на высоту 360 890 футов «в самое ближайшее время», и они могут быть заинтересованы в том, чтобы отправить футболиста в космос.

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Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос
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