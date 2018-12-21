Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос
Спортсмен ведет переговоры о путешествии на космическом корабле.
Инсайдеры уверены, что Дэвид Бекхэм ведет переговоры о космическом путешествии. Он намерен стать первым футболистом, который отправится в космос. Переговоры, по данным источников, секретные.
Как передает Dailymail, Дэвид «в частном порядке признался, что он очень нервничает» в связи с перспективой попадания в космос. Отмечается, что такие компании, как Virgin Galactic потенциально могут быть готовы отправлять туристов на высоту 360 890 футов «в самое ближайшее время», и они могут быть заинтересованы в том, чтобы отправить футболиста в космос.
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