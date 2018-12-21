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Рудковская опубликовала видео с выступлением сына на премьере «Лебединого озера»

Рудковская опубликовала видео с выступлением сына на премьере «Лебединого озера» Яна Рудковская с сыном от Евгения Плющенко (Фото: Instagram)
Продюсер рассказала, что у ребенка в шоу 17 минут сольной программы.

Известный продюсер Яна Рудковская на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала видеозапись, на которой ее сын Александр Плющенко катается в новогоднем шоу «Лебединое озеро». «Вот этот момент волшебный во всех смыслах этого слова, где маленький Сашенька, который в шоу катается 17 минут свои соло, превращается в своего папу в нашем новогоднем шоу «Лебединое Озеро» — заметила продюсер.

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«Восхищение, до мурашек», «Молодец Гномыч! Работает с детства», «Самая любимая сцена! Волшебство! И лучшие Женя и Саша!» «Смотрела фрагмент с замиранием сердца. Со слезами на глазах и мурашками по телу! Завидую, у кого есть возможность посмотреть воочию! Яна и Евгений молодцы! А Сашенька в таком возрасте держится на высшем уровне! Чемпион! Берегите друг друга!» — отметили в комментариях поклонники.

Отметим, что во время программы случился неприятный эпизод, когда ребенок упал. Правда, Рудковская этот момент на видеозаписи не показала.

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Рудковская опубликовала видео с выступлением сына на премьере «Лебединого озера»
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