Рудковская опубликовала видео с выступлением сына на премьере «Лебединого озера»

Продюсер рассказала, что у ребенка в шоу 17 минут сольной программы.

Известный продюсер Яна Рудковская на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала видеозапись, на которой ее сын Александр Плющенко катается в новогоднем шоу «Лебединое озеро». «Вот этот момент волшебный во всех смыслах этого слова, где маленький Сашенька, который в шоу катается 17 минут свои соло, превращается в своего папу в нашем новогоднем шоу «Лебединое Озеро» — заметила продюсер.

«Восхищение, до мурашек», «Молодец Гномыч! Работает с детства», «Самая любимая сцена! Волшебство! И лучшие Женя и Саша!» «Смотрела фрагмент с замиранием сердца. Со слезами на глазах и мурашками по телу! Завидую, у кого есть возможность посмотреть воочию! Яна и Евгений молодцы! А Сашенька в таком возрасте держится на высшем уровне! Чемпион! Берегите друг друга!» — отметили в комментариях поклонники.

Отметим, что во время программы случился неприятный эпизод, когда ребенок упал. Правда, Рудковская этот момент на видеозаписи не показала.