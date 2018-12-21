Ксения Бородина призналась, что 15 лет назад «Дом-2» был искреннее и наивнее
Участники популярного проекта «Дом-2» в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказали, как праздновали Новый год в разные годы на съемочной площадке и раскрыли планы на новогоднюю ночь 2019. Ведущая Ксения Бородина является старожилом проекта и как никто часто отмечала праздник на лобном месте. Ксения призналась, что прекрасно помнит самый первый Новый год на знаменитой телестройке.
«Это было очень искренне и по-домашнему. 15 лет назад «Дом-2» был совсем другим, более наивным что ли. И все походило на театральный капустник, на самодеятельность, но в этом и была вся прелесть!», — поделилась Бородина.
Что касается Нового года-2018, то Ксения призналась, что встретит его в кругу своей семьи и близких друзей, но это будут не тихие семейные посиделки, а зажигательный праздник.
«Мы уже выбрали место, мы любим, когда шумно, когда много народа, детей», — поделилась она.