Ксения Бородина призналась, что 15 лет назад «Дом-2» был искреннее и наивнее

Ведущая, которая является старожилом проекта, в этом году встретит Новый год с семьей и веселой компанией.

Участники популярного проекта «Дом-2» в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказали, как праздновали Новый год в разные годы на съемочной площадке и раскрыли планы на новогоднюю ночь 2019. Ведущая Ксения Бородина является старожилом проекта и как никто часто отмечала праздник на лобном месте. Ксения призналась, что прекрасно помнит самый первый Новый год на знаменитой телестройке.

«Это было очень искренне и по-домашнему. 15 лет назад «Дом-2» был совсем другим, более наивным что ли. И все походило на театральный капустник, на самодеятельность, но в этом и была вся прелесть!», — поделилась Бородина.

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Телеведущая призналась, что зрители с нетерпением ждали новогоднего выпуска и участники приберегали на этот случай особые поступки и признания. С ростом рейтингов программа становилась масштабнее. С каждым последующим годом празднование Нового года на проекте обретало все больше гламура и роскоши и уже не походило на изначальные скромные вечеринки. Многие добились популярности и за пределами телестройки и готовили свои более профессиональные номера, пели собственные уже раскрученные песни.

Что касается Нового года-2018, то Ксения призналась, что встретит его в кругу своей семьи и близких друзей, но это будут не тихие семейные посиделки, а зажигательный праздник.

«Мы уже выбрали место, мы любим, когда шумно, когда много народа, детей», — поделилась она.