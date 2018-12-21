«Рухнула с головой в пруд с пиявками»: Наталья Седых вспомнила о съемках с Чуриковой в «Морозко»
Экранизация русской народной сказки «Морозко» режиссера Александра Роу вышла на экраны в 1964 году, ленте исполнилось пятьдесят четыре года. Советская и российская актриса театра и кино Наталья Седых, исполнившая роль Настеньки вспомнила о том, как они с Инной Чуриковой (Марфушенькой-душенькой) снимали сцену в пруду. По замыслу автора, Седых должна была броситься в воду вслед за Чуриковой, которая ловила гуся по наказу сватов.
В интервью Teleprogramma.pro, Наталья Евгеньевна призналась, что страшно боялась пиявок и была уверена, что в пруду они непременно водятся.
Однако актрисе все-таки пришлось окунуться в пруд, как того требовал сценарий. Справиться с волнением юному дарованию помог режиссер Александр Роу. «По сценарию, я должна была сбежать с пригорка и плюхнуться в водоём. И я несколько раз сбегала и останавливалась у воды… Александр Артурович, всегда ласковый, тут как рявкнет. Я с перепугу прямо рухнула с головой в этот пруд с пиявками. Это единственный забавный момент. Все остальное происходило в штатном режиме», — отметила актриса.
В свои 70 лет Наталья Седых редко появляется на публике и практически не общается с журналистами. После главной роли в сказке «Морозко», актриса снималась в таких картинах, как: «Дети Дон-Кихота» (1965), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968), «Голубой лед» (1969), «Любовь к трем апельсинам» (1970), «По улицам комод водили» (1978).