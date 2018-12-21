Нюша посоветовала поклонникам развивать интуицию и прислушиваться к чувствам

Звезда продолжает восстановление после родов в США.

Несколько месяцев назад певица Нюша впервые сала мамой. Звезда предпочла рожать в элитной клинике в США. Сейчас она вместе с родными и дочкой находится в Америке. Нюша пока не объявляла, когда закончится ее отпуск и она вернется в Россию. Поклонники постоянно спрашивают ее, когда можно будет увидеть звезду на сцене, но она не торопится с ответом. Нюша хочет познать все прелести материнства. Она кормит ребенка грудью.

больше по теме Певица Нюша показала фигуру после родов Еще в ноябре стало известно о том, что Нюша впервые стала мамой.

На своей страничке в социальной сети Instagram Нюша часто любит пофилософствовать. Очередной ее пост также пропитан нотками философии. «Если ты ошибаешься, кого это касается? То, что другие считают ошибкой, для тебя может быть сознательным выбором. Почва для размышлений. Я за то, чтоб развивать интуицию и прислушиваться к своим чувствам. Всем удачного дня», — заявила звезда.

«Красиво жить не запретишь!» «Пухленькая Нюша», «Было такое, когда я не прислушивалась к своему внутреннему голосу, но я согласна с твоим мнением», — заявили в комментариях многочисленные поклонники Нюши.