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Мария Погребняк рассказала, чем занимается с мужем в тихий час на Мальдивах

Мария Погребняк рассказала, чем занимается с мужем в тихий час на Мальдивах Мария Погребняк / фото: instagram.com
Звезда расписала распорядок дня семейства на райском острове.

Известная модель Мария Погребняк вместе со своим мужем, известным футболистом, и детьми отправилась отдыхать на Мальдивы. Звезда вместе с любимыми на острове уже шестой день. Она отметила, что время здесь летит незаметно.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Мария Погребняк подробно расписала, как проходит их отдых. Подъем у «банды Погребняк», как называет свою семью модель, в 9.30. После завтрака они идут на снорклинг, где мечтают встретить рифовую акулу. Правда пока им попадаются только дельфины. После обеда у детей тихий час. А Мария с мужем в это время наматывают круги по острову. Футболисту нужно поддерживать форму перед сезоном, который стартует уже в феврале. Затем Погребняк с супругом идет плавать в бассейн или океан. Перед ужином дети идут в детскую комнату, а затем семейство проводит время за игрой в шашки, шахматы и бильярд. В 22.40 у всего семейства отбой.

«Мария, какая же вы умничка. Короля делает его свита — это точно о вас! Желаю вам терпения, любви, и защиты от дурных людей, мыслей и ситуаций. Храните свою семью так, как удавалось до сегодняшнего дня!» «Вот смотрю на Павла и думаю, ну бывают же нормальные семейные мужики футболисты… Классная семья у вас, Мария», — заметили поклонники.

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Тэги:
МальдивыМария ПогребнякПавел Погребняк

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Мария Погребняк рассказала, чем занимается с мужем в тихий час на Мальдивах
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