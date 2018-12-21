Шампанское и оливье только на фото: космонавты рассказали, как встретят Новый год

На МКС готовятся к главному празднику и украшают специфическую елку.

Жители Земли готовятся к встрече Нового года. Праздновать будут и на Международной космической станции. Однако обычные радости землян космонавтам недоступны. У них специальное питание и традиционного оливье, без которого не обходится праздник у россиян, им придется подождать до возвращения домой. Праздник у членов экипажа будет безалкогольный. Спиртные напитки на орбите под запретом, а шампанское и вовсе может быть опасным. Из-за специфики пребывания невесомости газированный напиток превратится в газожидкостную смесь, которая может занять весь объем станции. По этой причине на станции запрещены любые шипучие напитки.

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