НОВОСТИ

Шампанское и оливье только на фото: космонавты рассказали, как встретят Новый год

Шампанское и оливье только на фото: космонавты рассказали, как встретят Новый год архив Роскосмоса
На МКС готовятся к главному празднику и украшают специфическую елку.

Жители Земли готовятся к встрече Нового года. Праздновать будут и на Международной космической станции. Однако обычные радости землян космонавтам недоступны. У них специальное питание и традиционного оливье, без которого не обходится праздник у россиян, им придется подождать до возвращения домой. Праздник у членов экипажа будет безалкогольный. Спиртные напитки на орбите под запретом, а шампанское и вовсе может быть опасным. Из-за специфики пребывания невесомости газированный напиток превратится в газожидкостную смесь, которая может занять весь объем станции. По этой причине на станции запрещены любые шипучие напитки.

больше по теме
Японский астронавт вырос в космосе на 9 сантиметровНоришиге Канаи провел на МКС три недели.
Как рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко, под бой курантов он и его коллеги выпьют какой-нибудь из напитков, имеющихся в их распоряжении, это вода, соки, чай, кофе. В общем, кто что захочет. Впрочем, чтобы порадовать себя хотя бы визуально, космонавты на новый год приклепляют за столом фото, на котором запечатлен традиционный новогодний стол и с шампанским, и с оливье. Также на МКС имеется новогодняя елка, которая хранится целый год в ожидании праздника. Ее, по уже сложившейся традиции, украсят и прикрепят к потолку макушкой вниз. Кроме того, космонавты, как и земляне, будут поздравлять друг друга с Новым годом и дарить подарки. Кто-то припас их перед поездкой, понимая, что встретит 2019 в космосе, другим их доставят с кораблем «Прогресс» в канун праздника, сообщает агентство «Москва».

Вам может быть интересно:
Кирилл Пригода: «Я хотел бы полететь в космос!» «Человек на Луне»: как воссоздавали космос в фильме Главный тренер сборной Станислав Черчесов: «В космосе я побывал»
Тэги:
космосНовый годРоскосмос

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шампанское и оливье только на фото: космонавты рассказали, как встретят Новый год
Интересно?
Поделись с друзьями: