«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом»

Еще при жизни отец Александра Малинина рассказывал о том, что никогда не бросал своих сыновей и старался помогать им финансово.

Отец народного артиста России Александра Малинина — Николай Выгузов скончался после продолжительной болезни в реанимации. Около года назад пенсионер перенес инсульт и нуждался в дорогостоящем лечение. Узнав о бедственном положении семьи Выгузовых музыкальный продюсер Максим Фадеев перевел им крупную сумму, порядка ста тысяч рублей. Вдова покойного отца Александра Малинина — Татьяна Васильевна призналась, что вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты.

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Еще при жизни в одном из своих интервью отец известного исполнителя признался, что никогда не бросал своих детей, стараясь помочь финансово. Родители Александра Малинина развелись, и мама увезла сына в Москву. Когда Николая Степановича спросили о том, почему исполнитель затаил на него обиду, в беседу вступила его супруга Татьяна Васильевна, которая не сомневалась, что Малинину было стыдно общаться с отцом, потому что он простой работяга, а не олигарх.

«Николай Степанович не бросал ни Сашу, ни брата его. Это не обида. Да они даже не ругались никогда! Александру просто стыдно общаться с отцом. Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны. Сын покойного Никлая Выгузова — Александр Малинин не смог приехать на похороны отца.