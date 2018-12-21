«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом»
Отец народного артиста России Александра Малинина — Николай Выгузов скончался после продолжительной болезни в реанимации. Около года назад пенсионер перенес инсульт и нуждался в дорогостоящем лечение. Узнав о бедственном положении семьи Выгузовых музыкальный продюсер Максим Фадеев перевел им крупную сумму, порядка ста тысяч рублей. Вдова покойного отца Александра Малинина — Татьяна Васильевна призналась, что вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты.
«Николай Степанович не бросал ни Сашу, ни брата его. Это не обида. Да они даже не ругались никогда! Александру просто стыдно общаться с отцом. Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны. Сын покойного Никлая Выгузова — Александр Малинин не смог приехать на похороны отца.