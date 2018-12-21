НОВОСТИ

«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом»

«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом» Александр и Эмма Малинина (Фото: Instagram)
Еще при жизни отец Александра Малинина рассказывал о том, что никогда не бросал своих сыновей и старался помогать им финансово.

Отец народного артиста России Александра Малинина — Николай Выгузов скончался после продолжительной болезни в реанимации. Около года назад пенсионер перенес инсульт и нуждался в дорогостоящем лечение. Узнав о бедственном положении семьи Выгузовых музыкальный продюсер Максим Фадеев перевел им крупную сумму, порядка ста тысяч рублей. Вдова покойного отца Александра Малинина — Татьяна Васильевна призналась, что вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты.

больше по теме
Александр Малинин не приехал на похороны отцаНиколай Выгузов скончался после продолжительной болезни.
Еще при жизни в одном из своих интервью отец известного исполнителя признался, что никогда не бросал своих детей, стараясь помочь финансово. Родители Александра Малинина развелись, и мама увезла сына в Москву. Когда Николая Степановича спросили о том, почему исполнитель затаил на него обиду, в беседу вступила его супруга Татьяна Васильевна, которая не сомневалась, что Малинину было стыдно общаться с отцом, потому что он простой работяга, а не олигарх.

«Николай Степанович не бросал ни Сашу, ни брата его. Это не обида. Да они даже не ругались никогда! Александру просто стыдно общаться с отцом. Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны. Сын покойного Никлая Выгузова — Александр Малинин не смог приехать на похороны отца.

Вам может быть интересно:
Александр Малинин не приехал на похороны отца «Помогли деньгами»: Малинин взял на себя расходы по организации похорон отца «До больницы не довезем»: врачи не смогли спасти жизнь 79-летнего отца Александра Малинина
Тэги:
Александр МалининЭмма Малинина

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом»
Интересно?
Поделись с друзьями: