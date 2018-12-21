У Сергея Нетиевского похитили ноутбук за сто тысяч рублей в центре Москвы

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» обратился с заявлением в полицию.

Экс-директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского обокрали в центре столицы. Неизвестные разбили стекло у его автомобиля BMW X6 и украли сумку, в которой находился ноутбук. Его стоимость сто тысяч рублей. Нетиевский обратился с заявлением в полицию. Он надеется, что преступников удастся поймать.

В ноутбуке огромное количество важной информации. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, сообщает портал mskagency.ru.

Сейчас Нетиевский продолжает «судебную войну» с экс-участниками шоу «Уральские пельмени». Они обвинили его в том, что он украл часть общих денег, которые должны были пойти на развитие коллектива. Сам Нетиевский все обвинения опровергает. Он судится с бывшими партнерами по шоу. В этом деле точку еще ставить очень рано.

Ранее Нетиевский говорил, что ушел из шоу, потому что перестал расти в коллективе. Ему потребовались новые вызовы. Сейчас, напомним, отдельно от «пельменей» выступают Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они не планируют возвращаться в следующем году в состав коллектива.