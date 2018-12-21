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В Санкт-Петербурге задержали сутенершу, которая уговорила школьницу продать девственность

В Санкт-Петербурге задержали сутенершу, которая уговорила школьницу продать девственность КП/Светлана Маковеева
Клиент заплатил за ночь с девочкой 650 тысяч рублей.

В Санкт—Петербурге расследуют громкое дело о попытке вовлечения в проституцию несовершеннолетнего ребенка. 22-летняя девушка познакомилась в соцсетях с 15-летней школьницей. Она стала расписывать девочке прелести богатой жизни, отметив, что все это она может получить при первом желании. Особым условием было отсутствие сексуального опыта. За лишение девственности предприимчивая дама обещала круглую сумму.

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После переговоров она нашла в закрытой группе в соцсети клиента, готового заплатить 650 тысяч за запретную услугу. Мошенница вывезла девочку в Москву и поселила в гостинце на юге столицы. Здесь же прошла встреча с заказчиком.

Однако переговоры проходили под контролем сотрудников Следственного комитета, которые смогли вовремя узнать о готовящемся преступлении. При передаче денег 22-летнюю сутенершу задержали. Сейчас она дает показания, в отношении нее возбудили уголовное дело за вовлечение ребенка в занятия проституцией, сообщили в ведомстве. Статья довольно серьезная, поэтому на время расследования ее заключили под стражу. Девочку вернули домой и провели с ней профилактическую беседу.

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Тэги:
девственностьСанкт-Петербургследственный комитет

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В Санкт-Петербурге задержали сутенершу, которая уговорила школьницу продать девственность
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