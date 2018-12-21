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Александр Малинин не приехал на похороны отца

Александр Малинин не приехал на похороны отца Александр Малинин (Фото: Instagram)
Николай Выгузов скончался после продолжительной болезни.

Супруга Николая Выгузова — Татьяна Васильевна призналась, что после инсульта отец известного исполнителя Александра Малинина пошел на поправку: два месяца он провел в больнице, после чего медики выписали пациента домой. Однако после того, как Николай Степанович упал на улице, его состояние стало ухудшаться. Отец народного артиста России скончался в реанимации.

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Сам Малинин практически не общался с отцом. Финансовую помощь Выгузовым предоставил музыкальный продюсер Максим Фадеев, узнав о том, что семья Николая Степановича находится в бедственном положении. Татьяна Васильевна призналась, что он перевел им около ста тысяч рублей, вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты, в которых так нуждался Николай Степанович.

«Александр не приезжал к нему, не звонил – видимо не мог. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны.

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Александр Малинин не приехал на похороны отца
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