Александр Малинин не приехал на похороны отца
Николай Выгузов скончался после продолжительной болезни.
Супруга Николая Выгузова — Татьяна Васильевна призналась, что после инсульта отец известного исполнителя Александра Малинина пошел на поправку: два месяца он провел в больнице, после чего медики выписали пациента домой. Однако после того, как Николай Степанович упал на улице, его состояние стало ухудшаться. Отец народного артиста России скончался в реанимации.
«Александр не приезжал к нему, не звонил – видимо не мог. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал», — приводит «Комсомольская правда» слова Татьяны Васильевны.
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