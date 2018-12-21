Натали Портман прокомментировала слухи об участии в новых «Звездных войнах»

Актриса рассказала, что ничего не знает о съемках продолжения киноистории.

Актриса Натали Портман опровергла слухи о съемках в новых «Звездных войн», настаивая на том, что «она ничего об этом не знает». 37-летняя актриса сыграла Падме Амидала в первых трех частях приквела, поклонники мечтают о том, что она появится в продолжении.

Ходят слухи, что Эпизод IX будет иметь флешбэки. Было также предположение, что злодей Адам Драйвер- Кайло Рен, может иметь связь с Набу, где Падме изначально была королевой, что делает воспоминания более вероятными. Однако Натали выглядела искренне удивленной этим вопросом.

Как передает Dailymail, тот факт, что с Портман не связались, еще не исключает ее возвращения во вселенную Звездных Войн. Режиссер Джей Джей Абрамс всегда мог использовать уже существующие кадры актрисы или вставить ее в цифровом виде. Натали в настоящее время снимает свой новый фильм, где играет поп-звезду.