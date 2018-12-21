Натали Портман прокомментировала слухи об участии в новых «Звездных войнах»
Актриса рассказала, что ничего не знает о съемках продолжения киноистории.
Актриса Натали Портман опровергла слухи о съемках в новых «Звездных войн», настаивая на том, что «она ничего об этом не знает». 37-летняя актриса сыграла Падме Амидала в первых трех частях приквела, поклонники мечтают о том, что она появится в продолжении.
Как передает Dailymail, тот факт, что с Портман не связались, еще не исключает ее возвращения во вселенную Звездных Войн. Режиссер Джей Джей Абрамс всегда мог использовать уже существующие кадры актрисы или вставить ее в цифровом виде. Натали в настоящее время снимает свой новый фильм, где играет поп-звезду.
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