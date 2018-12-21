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Модель Ольга Семенова обвинила Андрея Аршавина в аморальном образе жизни

Модель Ольга Семенова обвинила Андрея Аршавина в аморальном образе жизни Андрей Аршавин/Фото: globallook
Девушка поражена, что футболисту позволили работать с детьми.

Известная модель и бизнес-леди Ольга Семенова не удивлена последней выходке футболиста Андрея Аршавина, когда тот трогал девушек и катался на лошади по ночному Санкт-Петербургу. По словам Семеновой, для Аршавина это типичная модель поведения. Модель заметила, что Аршавин всегда пристает к девушкам и при этом говорит им, что они должны ему дать.

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Модель также поражена, что у футболиста, который только недавно завершил карьеру, не нашлось денег, чтобы заплатить за коня, на котором он совершал ночной променад. Она пошутила, что футболист испытывает, видимо, финансовые трудности. Его выгнали из «Кайрата», не взяли на работу в Монголию.

Модель очень удивлена, что Аршавину позволили работать с детьми. Он возглавил проект петербургского клуба «Сириус» в «Зените». Она считает, что человек, который ведет такой аморальный образ жизни, ничему хорошему детей не научит, сообщает riafan.ru.

Отметим, что Андрей Аршавин считается одним из самых талантливых российских футболистов последнего десятилетия. Расцвет его карьеры пришелся на 2008 год, когда он в составе сборной России выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы. После этого игрок перешел в лондонский «Арсенал», где в одном из матчей даже смог забить сразу четыре мяча в ворота «Ливерпуля». Вскоре, впрочем, начался регресс футболиста. Он перестал попадать в основной состав клуба и в итоге покинул туманный Альбион. Поиграв в «Зените», футболист отправился в Казахстан, где на протяжении нескольких лет считался одним из лучших игроков своего клуба. Недавно он принял решение завершить карьеру. При этом игрок отмечал, что не знает чем будет заниматься.

Добавим, что много лет Аршавин жил с популярной телеведущей Юлией Барановской. Она уже не раз говорила, что игрок никак не участвует в воспитании их совместных детей. По ее словам, она практически в одиночку занимается их воспитанием. Сам Аршавин утверждал, что это неправда. С детьми он постоянно на связи и оказывает семейству финансовую помощь.

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Андрей АршавинОльга СеменоваЮлия Барановская

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