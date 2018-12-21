«Монро хотела иметь ребенка»: журналисты сняли документальный фильм об актрисе
23 декабря выйдет картина, посвященная жизни голливудской дивы.
В Голливуде сняли новый документальный фильм о жизни дивы Мэрлин Монро. В картине говорится о том, что актриса очень хотела иметь ребенка, и это было главной целью в ее жизни. Создатели картины пообщались с теми, кто работал с Монро, и изучили вещи, которые сохранились.
«Коробочки для пилюль, макияж, рецепты и любовные письма были объединены, чтобы показать Монро такой, какая она есть на самом деле — ее привычки, ее проблемы, ее интеллект», — сказал исполнительный продюсер Ник Кент. — ««Некоторые из наиболее показательных предметов в продаже на этом аукционе — это слова, которые написала Мэрилин». Как передает Dailymail, Кент рассказал, что «все, чего Мэрилин когда-либо хотела в своей жизни, — это иметь ребенка».
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