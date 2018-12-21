Хилькевич показала дочь в образе Лепса

Актриса выложила фото дочери в круглых очках как у певца.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич опубликовала в своем Instagram фотографию своей дочери в круглых очках как у Григория Лепса. Снимок она подписала измененным текстом песни.

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«Тоооооолько…..рюмка млека в рукавееее? ветер плачет за окном!» — написала Хилькевич в подписи к фото. Поклонники не все одобрили, что девочка в таком возрасте пьет молоко из бутылочки, некоторые написали, что это может сказаться на прикусе, и Хилькевич стоит подумать о том, чтобы поить дочь из стакана.

«У меня сын до 3 лет с соской не расставался, при том идеально разговаривал и имеет идеально ровные зубы», «Моему 4 года и он на ночь просит молоко в бутылочке». Комментаторы поделились на кланы. Часть исходит на желчь, крича про бутылку и её непоправимые последствия. Им в противостояние тут же находятся фанаты-защитники Хилькевич. «А вот мой 3-летка пил, и у сестры/подруги тоже ребёнок пил из бутылки чуть ли не до армии, и вырос вундеркиндом и зубы как у Джорджа Клуни», — написали поклонники в комментариях.