Леонид Агутин вспомнил о разговоре с Аллой Пугачёвой в студии Аркадия Укупника

По словам музыканта, Примадонна его очень сильно поддержала в тот момент.

Известный музыкант Леонид Агутин сегодня без проблем может собрать полный концертный зал своих поклонников практически в любом городе страны. Но так, конечно, было далеко не всегда. Агутин вспомнил, как в далеком 1993 году он занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале. Естественно, что артист мечтал о победе, однако потерпел неудачу.

В Москву Агутин вернулся очень расстроенным. Он пришел в студию к своему приятелю Аркадию Укупнику. Там состоялась его встреча с Аллой Пугачевой. Примадонна спросила, насколько сильно Агутин опечален, что стал только третьим на песенном конкурсе. Певец заметил, что ему не обидно. Однако Пугачёва поняла, что Агутин лукавит.

Далее Пугачёва рассказал Агутину, что сама когда-то стала только третьей на песенном конкурсе молодых исполнителей. Назвала она и победителя того конкурса некоего артиста по фамилии Чемоданов. Примадонна спросила Агутина слышал ли он когда-нибудь о таком артисте. На что тот ответил, что не слышал. «Вот видишь», — хитро заметила звезда, сообщает «Пятый канал».