Бузова заинтриговала фанатов планами на Новый год
Певица анонсировала коллаборации, но не стала говорить с кем.
Певица Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram рассказала, что у нее грандиозные планы на новый год. Она заинтриговала фанатов, но раскрывать подробности не стала, уточнив только, что планирует коллаборации, а более пока сказать не может.
Фанаты в комментариях стали спрашивать Бузову о планах, а кроме того, оставили пожелания ей на следующий год. «Умничка, Оличка!!! Будь счастлива !!! Желаю искренне женского счастья и материнского!!!», «Ольга, пора бы и вам завести семью и детишек», «Я мало знаю мужиков , которые столько работают, сколько ты Оля!», — написали поклонники в комментариях к посту Бузовой.
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