Бузова заинтриговала фанатов планами на Новый год

Певица анонсировала коллаборации, но не стала говорить с кем.

Певица Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram рассказала, что у нее грандиозные планы на новый год. Она заинтриговала фанатов, но раскрывать подробности не стала, уточнив только, что планирует коллаборации, а более пока сказать не может.

Кроме того, Бузова рассказала о том, что провела накануне в кадре 12 часов, и это был для нее неожиданный, но знаковый проект. Она призналась, что хочет достичь всего, о чем мечтает, и идет к своей цели.

Фанаты в комментариях стали спрашивать Бузову о планах, а кроме того, оставили пожелания ей на следующий год. «Умничка, Оличка!!! Будь счастлива !!! Желаю искренне женского счастья и материнского!!!», «Ольга, пора бы и вам завести семью и детишек», «Я мало знаю мужиков , которые столько работают, сколько ты Оля!», — написали поклонники в комментариях к посту Бузовой.