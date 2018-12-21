НОВОСТИ

Четвертая жена Ивана Краско пообещала уехать из квартиры актера

Четвертая жена Ивана Краско пообещала уехать из квартиры актера Наталья Шевель и Иван Краско/Фото: Глуз Александр, архив "КП"
Наталья Шевель уверяет, что не претендует на жилплощадь.

Известный актер Иван Краско расстался со своей четвертой супругой Натальей Шевель. Многие считали, что это был брак по расчёту, ведь Шевель годится Краско во внучки. Однако актриса уверяет, что это совсем не так.

больше по теме
Обидевшись, даже убегала из дома: Шевель заговорила о разводе с 88-летним КраскоИван Краско прожил в браке с Натальей Шевель без малого три года, однако за это время молодая супруга актера пересмотрела свои взгляды на жизнь и они решили разойтись.

После развода они продолжают работать вместе в одном театре. Шевель говорит, что им удалось сохранить дружеские отношения. Интересно, что Шевель живет в квартире актера, которую он подарил своим сыновьям. По словам Натальи, она съедет из дома через несколько дней. В квартире, как она уверяет, живет временно и на жилплощадь бывшего супруга не претендует.

Шевель считает, что новую жизнь нужно начинать с чистого листа. Этим она в ближайшее время и займется. Сама Шевель признается, что у нее большие планы. Кроме актерской карьеры, она еще поет и рисует. Что касается Краско, то он наслаждается радостью отцовства. От разных жен у него шестеро детей, сообщает «Пятый канал».

Вам может быть интересно:
От Ивана Краско отказалась старшая дочь Иван Краско после развода с молодой супругой вернулся к прошлой жене Наталья Краско ответила на критику в свой адрес после развода с мужем
Тэги:
Иван КраскоНаталья Шевельсемейные отношения

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Четвертая жена Ивана Краско пообещала уехать из квартиры актера
Интересно?
Поделись с друзьями: