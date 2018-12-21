Запашному стыдно за Сергея Доренко, который назвал его «блистательным идиотом»

Дрессировщик считает, что ведущего надо срочно отстранять от эфиров.

Уже несколько дней не утихает конфликт, в центре которого оказался дрессировщик Эдгард Запашный. Он пожаловался президенту Владимиру Путину на Цирк дю Солей. Запашному не понравилось, что у цирка появится в России стационарная площадка. Дрессировщик заявил, что убытки понесут в первую очередь другие российские цирки.

В адрес Запашного после этого раздалась масса негативных комментариев. Высказался и известный телеведущий Сергей Доренко. Он заявил, что у Запашного мозг четырехлетнего ребенка. Кроме того, Доренко назвал известного дрессировщика блистательным идиотом.

Запашный в долгу не остался и ответил ведущему. По его словам, слова Доренко неприемлемы, и последнего надо отстранить от эфиров. Особенно обидно Запашному, что они прозвучали на всю страну. Запашный считает, что, произнеся такие слова, ведущий обидел корифеев прошлого – Табакова, Никулина, Вальтера Запашного. Он уверен, что они бы помыли Доренко рот с мылом. Запашный отметил, что Доренко работает на радиостанции миллионера Михаила Гуцериева, который и строит площадку для Цирка дю Солей. Он считает, что таким образом богатый человек подставляет прежде всего самого себя. Запашному откровенно стыдно, что происходит в его стране, сообщает «Комсомольская правда».