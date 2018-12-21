Жена Реввы решила стать пилотом

Супруга певца и юмориста выложила несколько снимков на тренажере.

Супруга Александра Реввы Анжелика показала фото с обучения управления самолетом. Она рассказала, что учится, и пока смогла посадить тренажер, но все еще впереди, и останавливаться на этом она не собирается.

«Сегодня я посадила самолёт.. пока, что тренажёр.. но это пока!», — написала Анжелика. Она также спросила у поклонников, какие у них есть мечты, поскольку, вероятно, управление самолетом — ее мечта.

Фанаты пришли в восторг от таких новостей. Многие спросили, где можно пойти учиться на пилота, другие признались, что панически боятся летать и не смогли бы сесть за штурвал.

«Ого! Ну ничего себе!!!!!!!!! Круто!!», «Дорогая Анжелика, а где этому можно научиться водить самолёт?», «Молодец!это очень круто», — написали поклонники в комментариях.