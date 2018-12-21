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«Русская Кардашян» Анастасия Квитко устроила снежную фотосессию в горах

«Русская Кардашян» Анастасия Квитко устроила снежную фотосессию в горах Анастасия Квитко/фото: instagram
Известная модель показала, что не боится позировать на морозе.

Известная российская 24-летняя модель Анастасия Квитко, которая уже давно заслужила прозвище «Русская Кардашян», обожает выкладывать на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии в бикини. Причем купальники ей, как правило, очень малы. Таким образом звезда любит подчеркивать свои прекрасные формы.

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Однако Квитко доказала всем, что она может делать снимки не только на берегу океана при палящем солнце, но и в горах, где достаточно морозно. На очередной фотографии Квитко позирует на вершине горы. На ней надета легкая одежда. Звезда подчеркнула свои прекрасные формы, которые свели с ума не одну сотню мужчин.

«Я верю в снежных ангелов. Ты один из них, прекрасная Анастасия», «Какая прелесть», «Красивая и великолепная женщина. Я хотел бы встретиться с этой прекрасной леди в один из дней», «Настя, это ты где? Обычно вижу тебя на пляже. Очень непривычно», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Анастасии Квитко.

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«Русская Кардашян» Анастасия Квитко устроила снежную фотосессию в горах
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