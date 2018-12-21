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Марина Александрова призналась, что муж открыл для нее совершенно новый мир

Марина Александрова призналась, что муж открыл для нее совершенно новый мир Марина Александрова / Global Look Press
Супруг очень сильно помогал звезде советом.

Известная актриса Марина Александрова заявила, что гордится своим мужем режиссёром и продюсером Андреем Болтенко. По словам Александровой, очень многие считали, что это был брак по расчету. Якобы благодаря Болтенко Александрова будет получать хорошие роли. В какой-то момент актриса подумала, что пусть люди так считают. Она никого не собирается переубеждать.

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По словам Александровой, муж всегда очень сильно помогает ей советом. Он точно знает, что нужно делать актрисе. Александрова безумно рада, что рядом с ней оказался такой правильный мужчина. Актриса призналась, что для нее эталоном счастья являются собственные родители, которые уже 38 лет живут душа в душу. Ей бы хотелось повторить этот путь со своим супругом.

Александрова также заметила, что супруг открыл для нее новый мир. Он познакомил ее с современным искусством. Она сегодня ездит на крутые биеннале современного искусства по всему миру. Долгое время для нее эта дверь была закрыта, но когда она ее приоткрыла, то поняла, какого удовольствия себя лишала, сообщает портал «7 дней».

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Андрей БолтенкоМарина Александровасемейные отношения

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Марина Александрова призналась, что муж открыл для нее совершенно новый мир
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