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Актриса Вера Васильева вспомнила о конфликте с Александром Ширвиндтом

Актриса Вера Васильева вспомнила о конфликте с Александром Ширвиндтом Вера Васильева/Фото: кадр из фильма
Звезде предложили скромную роль в пьесе, из-за чего она пришла в негодование.

Звезда театра и кино Вера Васильева вспомнила о своем знакомстве с актрисой Еленой Образцовой и о конфликте с худруком театра Александром Ширвиндтом. По словам Васильевой, однажды Ширвиндт позвал ее и актрису Ольгу Аросеву к себе. Он заявил, что для них будет сделан спектакль. Речь шла о детище Романа Виктюка «Реквием по Радамесу». На первой читке в зале появилась актриса Елена Образцова. Какое-то время Васильева не предавала этому значения. Она подумала, что Образцова раньше что-то играла у Виктюка и пришла просто посмотреть.

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Однако, чем дольше Васильева слушала спектакль, тем сильнее понимала, что две главные роли достанутся Образцовой и Аросевой. Васильевой же в пьесе была уготована эпизодическая роль поклонницы. Тогда она впервые в жизни возмутилась, несмотря на то, что ее всегда отличал покладистый характер.

Она сказала, что желает актрисам всего хорошего и откланялась. В это время в театре произошла немая сцена. Никто не ожидал, в том числе и Ширвиндт, что Васильева так поступит. Конфликт удалось погасить благодаря Роману Виктюку, который спустя несколько дней повстречал актрису. По его словам, ее ответ произвел на него неизгладимое впечатление. Он понял, кто должен играть одну из главных ролей, сообщает портал «7 дней».

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Тэги:
Александр ШирвиндтВера ВасильеваРоман Виктюк

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Актриса Вера Васильева вспомнила о конфликте с Александром Ширвиндтом
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