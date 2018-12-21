Сын Плющенко и Рудковской получил травмы во время дебюта в «Лебедином озере»

Мальчик не смог справиться с волнением и упал, ударившись о лед.

В одном из ледовых дворцов Москвы началась сказка-балет «Лебединое озеро». Главными создателями сказки являются фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская. Принял участие в шоу и сын Плющенко и Рудковской Александр, которого все знают как «Гном-Гномыч».

Мальчик на протяжении нескольких месяцев под чутким руководством родителей принимал участие в репетициях «Лебединого озера». Однако во время выступления случилось непредвиденное. Мальчик не удержался на коньках и упал. Скорее всего, это произошло от сильного волнения. Зрители, которые в этот момент были на арене, только ахнули. Сейчас ничего неизвестно о состоянии ребёнка.

Добавим, что в адрес родителей Александра Плющенко часто раздаются упреки, что они чересчур увлекли сына фигурным катанием. Ребенок буквально не вылезает со льда. Многие считают, что у него нет нормального детства, сообщает портал «СтарХит».