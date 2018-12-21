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Яковлева считает, что татуировки на теле сына вызваны глубинными переживаниями

Яковлева считает, что татуировки на теле сына вызваны глубинными переживаниями Елена Яковлева с сыном / фото: instagram.com/elena_yakovleva_official
Наследник звезды очень расстроился, что не смог порадовать мать под Новый год.

Актриса Елена Яковлева объяснила огромное количество татуировок на теле своего ребенка. По ее мнению, таким образом сын хотел выразить свои глубинные переживания. По словам Яковлевой, сын однажды заказал для родных подарки на Новый год. Однако они пришли лишь спустя два месяца, когда праздник давно уже закончился. Мужчина был очень расстроен. С помощью татуировок он начал выражать свои чувства.

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Елена Яковлева показала, как ее сын выглядел без татуировокНесколько дней назад актриса поделилась архивным фото с сыном. В кадре наследник Елены Яковлевы позирует еще юным и без татуировок.

Яковлева отметила, что мужчинам плакать нельзя. У него началось увлечение татуировками. К счастью, сейчас, по словам актрисы, оно уже прошло. Новых наколок на теле молодой человек не делает.

Сейчас сын Яковлевой счастлив в браке. Она очень довольна невесткой, с которой у актрисы никогда не было каких-то проблем. Она уже представляет, что в скором времени станет бабушкой. Яковлева считает, что сегодня родить и вырастить ребенка гораздо проще. Медицина намного шагнула вперед, сообщает «Антенна-Телесемь».

Елена Яковлева не раз подвергалась критике из-за своего сына. Многие считали, что звезда не занималась его воспитанием в полной мере. Отсюда начались его увлечения татуировками. Сама звезда не раз просила недоброжелателей не лезть не в свое дело. Она не видела ничего страшного в татуировках на теле мужчины.

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Тэги:
воспитание ребенкаЕлена Яковлевасемейные отношения

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