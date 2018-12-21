Четыре процента россиян не выбрасывают елку до лета
Еще у 11% наших соотечественников лесная красавица стоит до марта.
Компания MARC провела любопытное социологическое исследование для национальной системы платежных карт (НСПК) и выяснила, как поступают россияне с елками по окончании новогодних праздников.
Вообще, согласно результатам опроса, ставят лесную красавицу дома 82 процента россиян. Из них 48 процентов предпочитают искусственное дерево, а 27 – покупают натуральное.
Кроме того, исследователи выяснили, что 59 процентов россиян обладают своеобразными новогодними реликвиями – игрушками, которые переходят в их семьях из поколения в поколение, пишет РИА Новости.
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