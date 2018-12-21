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Четыре процента россиян не выбрасывают елку до лета

Четыре процента россиян не выбрасывают елку до лета pixabay.com
Еще у 11% наших соотечественников лесная красавица стоит до марта.

Компания MARC провела любопытное социологическое исследование для национальной системы платежных карт (НСПК) и выяснила, как поступают россияне с елками по окончании новогодних праздников.

Вообще, согласно результатам опроса, ставят лесную красавицу дома 82 процента россиян. Из них 48 процентов предпочитают искусственное дерево, а 27 – покупают натуральное.

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Казалось бы, история анекдотичная, но из тех, у кого дома красуется натуральная елочка, четыре процента опрошенных расстаются с деревом только летом. Еще у 11 процентов респондентов елка стоит примерно до марта.

Кроме того, исследователи выяснили, что 59 процентов россиян обладают своеобразными новогодними реликвиями – игрушками, которые переходят в их семьях из поколения в поколение, пишет РИА Новости.

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Тэги:
новогодние праздникиновогодняя елкаопрос

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Четыре процента россиян не выбрасывают елку до лета
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