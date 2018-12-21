Агата Муцениеце вспомнила, как Павел Прилучный на неделю переехал от нее в отель

Звездной паре с трудом удалось помириться.

Прошедшим летом стало известно, что актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались. Прилучный даже собрал вещи и на неделю уехал жить в отель. Однако, когда он вернулся, чтобы окончательно разорвать отношения с актрисой, они неожиданно помирились.

По словам Муцениеце, их проблемы нарастали, как снежный ком. Началось все традиционно с мелочей, однако постепенно все накапливалось. Прилучный считал жену карьеристкой, которая ради съемок готова пойти на все. Она же говорила, что не может жить по-другому, потому что в профессии с 16 лет. Она отмечала, что ей не хочется быть просто женой Прилучного. Ей хочется быть личностью.

По словам Прилучного, многие актерские пары расстались именно из-за того, что каждый жил своей жизнью. К счастью, пара, которая воспитывает двоих детей, нашла точки соприкосновения. По словам Муцениеце, когда Павел приехал из отеля, чтобы забрать кое-какие вещи она попросила обнять ее на прощание. В этот момент они поняли, что не могут жить друг без друга, сообщает портал ok-magazine.ru.