НОВОСТИ

Агата Муцениеце вспомнила, как Павел Прилучный на неделю переехал от нее в отель

Агата Муцениеце вспомнила, как Павел Прилучный на неделю переехал от нее в отель Павел Прилучный и Агата Муцениеце. фото: globallook.com
Звездной паре с трудом удалось помириться.

Прошедшим летом стало известно, что актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались. Прилучный даже собрал вещи и на неделю уехал жить в отель. Однако, когда он вернулся, чтобы окончательно разорвать отношения с актрисой, они неожиданно помирились.

больше по теме
Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают роскошный особняк за 24 миллиона рублейСегодня актриса сообщила, что любой желающий может приобрести загородный дом, который она с супругом построила практически своими руками. Агата Муцениеце рассказала, что покупатель также получит приятный бонус.

По словам Муцениеце, их проблемы нарастали, как снежный ком. Началось все традиционно с мелочей, однако постепенно все накапливалось. Прилучный считал жену карьеристкой, которая ради съемок готова пойти на все. Она же говорила, что не может жить по-другому, потому что в профессии с 16 лет. Она отмечала, что ей не хочется быть просто женой Прилучного. Ей хочется быть личностью.

По словам Прилучного, многие актерские пары расстались именно из-за того, что каждый жил своей жизнью. К счастью, пара, которая воспитывает двоих детей, нашла точки соприкосновения. По словам Муцениеце, когда Павел приехал из отеля, чтобы забрать кое-какие вещи она попросила обнять ее на прощание. В этот момент они поняли, что не могут жить друг без друга, сообщает портал ok-magazine.ru.

Вам может быть интересно:
Павел Прилучный о своем герое в сериале «Мажор»: «Я выбираю Вику» Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают роскошный особняк за 24 миллиона рублей Актер из «Мажора» Павел Прилучный поссорился с другом из-за денег
Тэги:
Агата МуцениецеПавел Прилучныйсемейные отношения

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Агата Муцениеце вспомнила, как Павел Прилучный на неделю переехал от нее в отель
Интересно?
Поделись с друзьями: