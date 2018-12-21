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Олег Газманов отчитал Николая Расторгуева за курение

Олег Газманов отчитал Николая Расторгуева за курение фото: globallook.com
И забрал у него сигарету.

Приверженец здорового образа жизни, следящий за своим питанием и физической формой, 67-летний певец Олег Газманов выглядит молодцом. И, пожалуй, он вправе немного пожурить своих коллег-музыкантов, не следящих насколько же усердно, как он сам, за своим здоровьем.

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Такой случай произошел накануне в Кремле, где певец принимал участие в концерте по случаю профессионального праздника сотрудников ФСБ. Пост об этом артист разместил на своей странице в Instagram. Олег Газманов забрал сигарету у солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, посоветовал ему бросить курить, а также пожелал музыканту здоровья и ясных дней.

«Вот это правильно — с сигаретой, а Коле – особенно», — одобрительно замечают поклонники.

«Не курите, мужики! Не курите! Организм-то свой мужской не травите!» — переиначил хит «Любэ» один из фанатов артистов.

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Тэги:
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Олег Газманов отчитал Николая Расторгуева за курение
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