Олег Газманов отчитал Николая Расторгуева за курение
И забрал у него сигарету.
Приверженец здорового образа жизни, следящий за своим питанием и физической формой, 67-летний певец Олег Газманов выглядит молодцом. И, пожалуй, он вправе немного пожурить своих коллег-музыкантов, не следящих насколько же усердно, как он сам, за своим здоровьем.
«Вот это правильно — с сигаретой, а Коле – особенно», — одобрительно замечают поклонники.
«Не курите, мужики! Не курите! Организм-то свой мужской не травите!» — переиначил хит «Любэ» один из фанатов артистов.
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