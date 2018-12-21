«Ты – чудо!»: Максим Матвеев трогательно поздравил Лизу Боярскую с днем рождения
Подписчики артиста в Instagram назвали слова звезды милыми.
Трогательный пост разместил социальной сети Instagram актер Максим Матвеев. В нем он поздравил свою жену Лизу Боярскую с днем рождения, который она отметила 20 декабря.
«А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!», — обещает звезда.
В комментариях присоединились к поздравлениям и теплым словам в адрес актрисы, не так давно ставшей мамой.
«Она, правда, прекрасна и внешне, и внутренне. Глубокая, цельная, красивая, самодостаточная! Здоровья и счастья без конца ей и ее близким», — пишут в комментариях поклонники. – «Пусть ваша королева Елизавета будет всегда прекрасна, а в окружении таких мужчин ещё и счастлива. Любви и семейного благополучия».
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