«Ты – чудо!»: Максим Матвеев трогательно поздравил Лизу Боярскую с днем рождения

Подписчики артиста в Instagram назвали слова звезды милыми.

Трогательный пост разместил социальной сети Instagram актер Максим Матвеев. В нем он поздравил свою жену Лизу Боярскую с днем рождения, который она отметила 20 декабря.

«Ты — чудо! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми красками и красотой», — пишет артист. Кроме того, супруг пожелал Лизе новых встреч с людьми, которые наполняли бы жизнь его жены вдохновением и позитивом.«А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!», — обещает звезда.

В комментариях присоединились к поздравлениям и теплым словам в адрес актрисы, не так давно ставшей мамой.

«Она, правда, прекрасна и внешне, и внутренне. Глубокая, цельная, красивая, самодостаточная! Здоровья и счастья без конца ей и ее близким», — пишут в комментариях поклонники. – «Пусть ваша королева Елизавета будет всегда прекрасна, а в окружении таких мужчин ещё и счастлива. Любви и семейного благополучия».