Дети реже страдают от аллергии, если в их доме живут кошки или собаки
К такому выводу пришли сотрудники Гетеборгского университета.
Масштабное исследование провели ученые Гетеборгского университета в Швеции и выяснили, что наличие в доме домашних питомцев, собак и кошек, в частности, снижает риск возникновения у детей аллергии на пыльцу и шерсть.
Примечательно, что в домах, где было сразу пять кошек или собак, малыши были абсолютно здоровы.
Учены предположили, что наличие питомцев благотворно сказывается иммунитете ребятишек, способствует формированию устойчивости к аллергенам, сообщается в журнале Plos ONE.
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