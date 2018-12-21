Дети реже страдают от аллергии, если в их доме живут кошки или собаки

К такому выводу пришли сотрудники Гетеборгского университета.

Масштабное исследование провели ученые Гетеборгского университета в Швеции и выяснили, что наличие в доме домашних питомцев, собак и кошек, в частности, снижает риск возникновения у детей аллергии на пыльцу и шерсть.

Исследователи проанализировали информацию о 1029 детях семи–восьми лет, и 249 восьми-девятилетних детях. Выяснилось следующее: почти половина малышей, в домах, в которых не было братьев меньших, страдали в той или иной степени от аллергии. Там, где был один питомец, сталкивались с заболеванием в 35-43% случаев.

Примечательно, что в домах, где было сразу пять кошек или собак, малыши были абсолютно здоровы.

Учены предположили, что наличие питомцев благотворно сказывается иммунитете ребятишек, способствует формированию устойчивости к аллергенам, сообщается в журнале Plos ONE.