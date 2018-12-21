Более трети элитного шотландского виски оказалось подделкой
Не только нашу страну заполоняет фальсифицированный алкоголь. Европа, как выяснилось, страдает от этой проблемы не меньше. Вот только убытки от контрафакта там несоизмеримо выше.
Озабоченная распространением поддельных сортов элитного виски брокерская компания Rare Whiskey 101 (RW101) передала на исследование 55 бутылок дорогого напитка. Их представители фирмы выбрали произвольно среди аукционных домов и частных коллекций.
В числе подделок оказался виски Ardbeg 1885, находящийся в частной коллекции, а также Thorne’s Heritage, который коллекционер купил на аукционе, устроители которого уверяли потенциальных покупателей в том, что напиток разлили в начале ХХ века. При этом цена настоящего элитного виски превышает 700 тысяч долларов, сообщает ВВС.