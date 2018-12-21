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Экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен рассказала, чем ей запомнилась Россия

Экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен рассказала, чем ей запомнилась Россия Страница Тайры Турунен в Instagram
Певица представит столичной публике программу с рождественскими песнями.

Финская певица Тарья Турунен уже не первый раз приезжает в Россию с гастролями. Н этот раз бывшая солистка группы Nightwish привезла в Москву свою новую программу, основу которой составляют рождественские песни.

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Накануне выступления певица рассказала о самых ярких своих впечатлениях о нашей стране. Так, по словам звезды, однажды она едва не опоздала на поезд из Москвы из-за возникших на дороге проблем. Певице пришлось выйти из микроавтобуса и бежать до ближайшей станции метро. По словам звезды, если бы она опоздала на поезд, огромное количество планов просто рухнуло. Это маленькое приключение запомнилось Тарье паникой и стрессом.

Кроме того, певица, имеющая классическое музыкальное образование, призналась, что ей знакома русская музыка. Из классиков звезде очень нравятся Мусоргский и Римский-Корсаков. Кроме того, несколько лет назад она записала песню вместе с российским рок-музыкантом Валерием Кипеловым. Эта совместная работа, по словам Тарьи Турунен была настоящим удовольствием, пишут «Известия».

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Тэги:
NightwishгастролиТайра Турунен

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Экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен рассказала, чем ей запомнилась Россия
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