Экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен рассказала, чем ей запомнилась Россия

Певица представит столичной публике программу с рождественскими песнями.

Финская певица Тарья Турунен уже не первый раз приезжает в Россию с гастролями. Н этот раз бывшая солистка группы Nightwish привезла в Москву свою новую программу, основу которой составляют рождественские песни.

Накануне выступления певица рассказала о самых ярких своих впечатлениях о нашей стране. Так, по словам звезды, однажды она едва не опоздала на поезд из Москвы из-за возникших на дороге проблем. Певице пришлось выйти из микроавтобуса и бежать до ближайшей станции метро. По словам звезды, если бы она опоздала на поезд, огромное количество планов просто рухнуло. Это маленькое приключение запомнилось Тарье паникой и стрессом.

Кроме того, певица, имеющая классическое музыкальное образование, призналась, что ей знакома русская музыка. Из классиков звезде очень нравятся Мусоргский и Римский-Корсаков. Кроме того, несколько лет назад она записала песню вместе с российским рок-музыкантом Валерием Кипеловым. Эта совместная работа, по словам Тарьи Турунен была настоящим удовольствием, пишут «Известия».