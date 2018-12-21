Экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен рассказала, чем ей запомнилась Россия
Певица представит столичной публике программу с рождественскими песнями.
Финская певица Тарья Турунен уже не первый раз приезжает в Россию с гастролями. Н этот раз бывшая солистка группы Nightwish привезла в Москву свою новую программу, основу которой составляют рождественские песни.
Кроме того, певица, имеющая классическое музыкальное образование, призналась, что ей знакома русская музыка. Из классиков звезде очень нравятся Мусоргский и Римский-Корсаков. Кроме того, несколько лет назад она записала песню вместе с российским рок-музыкантом Валерием Кипеловым. Эта совместная работа, по словам Тарьи Турунен была настоящим удовольствием, пишут «Известия».
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