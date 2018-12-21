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Эксперт Госдумы предложил Малахову загладить свою вину перед россиянами за свои шоу

Эксперт Госдумы предложил Малахову загладить свою вину перед россиянами за свои шоу Фото: Global Look Press
Вадим Манукян уверен, что скандальный ведущий мог бы заняться новым проектом, формирующим у людей правильные ценности.

На прошедшей накануне ежегодной большой пресс-конференции с российским президентом, Владимир Путин рассказал о грядущих в перспективе кардинальных переменах на отечественном телевидении. Изменения, в частности, коснутся контента, сегодня формирующего у людей неправильные ценности. Президент одобрил предложенную ему идею о введении в основу телешоу триады «природа, Родина, народ», и на ее основе делать телевизионные программы.

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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что таким образом Владимир Путин передал «привет» Андрею Малахову и всем остальным ведущим, намекнув, что их передачи не достойны прайм-тайма на федеральных каналах. Более того, общественник уверен, что низкопробные шоу нужно убрать с телевидения.

По словам Манукяна, Андрей Малахов, например, мог бы заняться реализацией проекта, предложенного президенту, и таким образом загладить вину перед россиянами за непотребные программы, выпуском которых занимается его редакция, пишут dni.ru.

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Тэги:
Андрей МалаховБольшая пресс-конференция Путина 2018российское телевидение

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Эксперт Госдумы предложил Малахову загладить свою вину перед россиянами за свои шоу
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