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«Ура, мы едем домой!»: Екатерина Вуличенко выписалась из роддома

«Ура, мы едем домой!»: Екатерина Вуличенко выписалась из роддома фото: Instagram
Три дня назад актриса стала мамой во второй раз.

Как известно, три дня назад в семье 38-летней актрисы Екатерины Вуличенко и бизнесмена Марата Гуданаева произошло очень важное, радостное событие – на свет появился их сын.

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И вот на своей странице в социальной сети Instagram Екатерина рассказала, что она и малыш выпасались из роддома и отправляются домой. При этом подписчики и поклонники буквально завалили звезду в комментариях поздравлениями и многочисленными вопросами.

Артистка призналась, что не успевает прочесть все, а на многие из вопросов не может ответить, настолько они специфичные. Кроме того, Екатерина еще раз от всей души поблагодарила своего акушера-гинеколога, который помогал ей при родах.

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Тэги:
детиЕкатерина Вуличенкороды

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«Ура, мы едем домой!»: Екатерина Вуличенко выписалась из роддома
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