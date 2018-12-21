«Ура, мы едем домой!»: Екатерина Вуличенко выписалась из роддома
Три дня назад актриса стала мамой во второй раз.
Как известно, три дня назад в семье 38-летней актрисы Екатерины Вуличенко и бизнесмена Марата Гуданаева произошло очень важное, радостное событие – на свет появился их сын.
Артистка призналась, что не успевает прочесть все, а на многие из вопросов не может ответить, настолько они специфичные. Кроме того, Екатерина еще раз от всей души поблагодарила своего акушера-гинеколога, который помогал ей при родах.
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